Квят поделился ожиданиями от «Гран-при Великобритании»

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от очередного этапа «Формулы-1».

«Надеюсь, мы сразу найдем подходящие настройки. На этой трассе всего понемногу. Длинные прямые и серьезные торможения, быстрые и медленные повороты. Каждый уик-энд вы начинаете с нуля, пытаетесь вывести машину в оптимальный режим, заставить ее работать.

Хотелось бы сократить отставание от лидеров средней группы. Пока «Макларен», «Рейсинг Пойнт» и «Рено» немного впереди. Надеюсь, кому-то из них мы сможем навязать борьбу в этот уик-энд», — цитирует Квята Autosport.

Напомним, «Гран-при Великобритании» пройдет на трассе «Сильверстоун» с 31 июля по 2 августа.

После трех проведенных этапов лидерство в индивидуальном зачете захватили пилоты команды «Мерседес». На первом месте расположился Льюис Хэмилтон с 63 очками, на втором - Валттери Боттас (58).