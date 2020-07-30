Хэмилтон надеется остаться в «Формуле-1» еще как минимум на три года

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что надеется провести в «Королевских гонках» еще как минимум три года.

«Я хочу иметь возможность выступать на том уровне, на котором я выступаю сейчас. Очевидно, что в какой-то момент физическая и психологическая форма ослабнут. Я не знаю, когда это произойдет, но не жду таких перемен в краткосрочной перспективе — в ближайшие два или три года», — цитирует пилота BBC.

Напомним, Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира. Он выступает в «Формуле-1» с 2007 года.

В текущем сезоне в трех проведенных гонках Хэмилтон одержал две победы. Британец возглавляет общий зачет, опережая своего партнера по команде, Валттери Боттаса, на пять очков.

В ближайшие выходные на трассе «Сильверстоун» состоится «Гран-при Великобритании».