Хэмилтон победил в квалификации «Гран-при Великобритании», Квят – 14-й

35-летний гонщик опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса, занявшего второе место, на 0,313 секунды. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл» (+1,022).

Представитель команды «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят финишировал на 14-м месте. При этом из-за замены коробки передач он будет стартовать 19-м.

Отметим, что для Хэмилтона этот поул стал 91-м в карьере, а также третьим подряд в текущем сезоне.

«Гран-при Великобритании» состоится завтра, 2 августа, в 16:00 по московскому времени.