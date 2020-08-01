Хэмилтон победил в квалификации «Гран-при Великобритании», Квят – 14-й

35-летний гонщик опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса, занявшего второе место, на 0,313 секунды. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл» (+1,022).
Представитель команды «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят финишировал на 14-м месте. При этом из-за замены коробки передач он будет стартовать 19-м.
Отметим, что для Хэмилтона этот поул стал 91-м в карьере, а также третьим подряд в текущем сезоне.
«Гран-при Великобритании» состоится завтра, 2 августа, в 16:00 по московскому времени.
Mercedes dominant 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/k0koHHNz4O— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
источник: «Советский спорт»