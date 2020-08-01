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01 августа 17:24
автор: Владислав Корегин

Хэмилтон победил в квалификации «Гран-при Великобритании», Квят – 14-й

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации «Гран-при Великобритании», которая прошла на трассе «Сильверстоун».

35-летний гонщик опередил своего партнера по команде Валттери Боттаса, занявшего второе место, на 0,313 секунды. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл» (+1,022).

Представитель команды «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят финишировал на 14-м месте. При этом из-за замены коробки передач он будет стартовать 19-м.

Отметим, что для Хэмилтона этот поул стал 91-м в карьере, а также третьим подряд в текущем сезоне.

«Гран-при Великобритании» состоится завтра, 2 августа, в 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Хэмилтон победил в квалификации «Гран-при Великобритании», Квят – 14-й
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