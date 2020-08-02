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02 августа 19:00
автор: Юрий Нечаев

Хэмилтон - о проколе на последнем круге: Я с трудом входил в повороты и просто молился

Британец одержал третью победу подряд в текущем сезоне.

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон не скрывал эмоций после победы на «Гран-при Великобритании».

Британец уверенно лидировал на протяжении всей гонки, но на последнем круге у него лопнула левое переднее колесо. В результате действующий чемпион мира финишировал буквально на трех колесах, едва не упустив победу.

«Я пытался беречь шины, смотрел на них, вроде все выглядело нормально. На последних кругах начал сбрасывать скорость, чтобы поберечь шины. В какой-то момент я тормозил и увидел, как они начали двигаться. Я начал переживать перед последними двумя поворотами, я просто молился, чтобы все получилось, и, к счастью, смог их пройти. Мне говорили по радио, какое расстояние до Ферстаппена, а я в это время думал только о том, как долго еще осталось до клетчатого флага. Без шины я уже с трудом входил в повороты. Я никогда не испытывал ничего подобного на последнем круге. У меня просто сердце замирало, поэтому после финиша у меня уже не осталось эмоций», — сказал Хэмилтон сразу после финиша.

Напомним, следом за Хэмилтоном в итоговом протоколе расположились Макс Ферстаппен на «Ред Булл» и Шарль Леклер на «Феррари».

Россиянин Даниил Квят попал в аварию и сошел с дистанции на 13-м круге. Его партнер по «Альфа Таури» Пьер Гасли завершил гонку на седьмой позиции.

Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете. В четырех гонках текущего сезона британец одержал три победы. В активе Хэмилтона стало 88 очков, и он опережает своего партнера по команде Валттери Боттаса на 30 очков.

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Хэмилтон - о проколе на последнем круге: Я с трудом входил в повороты и просто молился
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