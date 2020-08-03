Хэмилтон признался, что ему не хватает конкуренции в текущем сезоне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему хотелось бы видеть больше конкуренции со стороны других команд.

«В душе я настоящий гонщик. И это не тот чемпионат, на который я надеялся. Я бы предпочел вести максимально плотные сражения. В конечном счете, каждой команде даны правила, и мы проделали исключительную работу. Вы не можете винить мою команду за это», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.

Напомним, в текущем сезоне «Формулы-1» состоялось четыре этапа, и на каждом побеждали гонщики «Мерседеса». Трижды это делал Хэмилтон, и один раз - Валттери Боттас.

Британец уверенно лидирует в общем зачете, набрав 88 очков. Следом расположились Боттас (58) и Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (52).