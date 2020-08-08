Боттас выиграл квалификацию «Гран-при 70-летия», Квят - 16-й

На трассе «Сильверстоун» завершилась квалификация «Гран-при 70-летия».

С первого места в гонку уйдет пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, рядом с ним на первом ряду стартового поля расположится его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

Замкнул тройку Нико Хюлькенберг на «Рейсинг Пойнт». Напомним, что немец заменяет Серхио Переса, заболевшего коронавирусом.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал лишь 16-й результат. Его партнер по команде Пьер Гасли - седьмой.