Даниил Квят: У меня был очень хороший круг, но порыв ветра застал меня врасплох

Российский пилот команды «Альфа Таури» объяснил свое неудачное выступление в квалификации «Гран-при 70-летия».

Россиянин показал лишь 16-й результат.

«У меня был очень хороший круг, когда порыв ветра застал меня врасплох на 15-м повороте. Я потерял много времени.

Обычно в воскресенье мы компенсируем неудачную квалификацию. Нам просто нужно продолжать делать все возможное, и я полностью уверен, что мы сможем провести достойную гонку и бороться за очки», — приводит слова Квята официальный сайт команды.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Рядом с ним на первом ряду стартового поля расположится его партнер по команде Льюис Хэмилтон.