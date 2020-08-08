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08 августа 19:40
автор: Юрий Нечаев,

Даниил Квят: У меня был очень хороший круг, но порыв ветра застал меня врасплох

Завтра состоится гонка «Гран-при 70-летия».

Российский пилот команды «Альфа Таури» объяснил свое неудачное выступление в квалификации «Гран-при 70-летия».

Россиянин показал лишь 16-й результат.

«У меня был очень хороший круг, когда порыв ветра застал меня врасплох на 15-м повороте. Я потерял много времени.

Обычно в воскресенье мы компенсируем неудачную квалификацию. Нам просто нужно продолжать делать все возможное, и я полностью уверен, что мы сможем провести достойную гонку и бороться за очки», — приводит слова Квята официальный сайт команды.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Рядом с ним на первом ряду стартового поля расположится его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

Замкнул тройку Нико Хюлькенберг на «Рейсинг Пойнт».

Квят показал лишь 16-й результат. Его партнер по команде Пьер Гасли - седьмой.

Гонка «Гран-при 70-летия» на трассе «Сильверстоун» состоится завтра и начнется в 16:00 мск.

источник: «Альфа Таури»
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