Даниил Квят: Чувствую себя отлично и надеюсь показать хороший результат на «Гран-при Испании»

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при Испании».

«Ситуация в Барселоне изменилась по сравнению с зимними тестами. Тогда здесь было гораздо прохладнее. Мы постараемся адаптироваться – найти ключ к настройкам.

Можно ли сказать, что наш болид подходит любой трассе? Мне хочется в это верить. Надеюсь, уик-энд в Испании это подтвердит. Я чувствую себя отлично. Рассчитываю на хорошую квалификацию. Если мне удастся собрать хороший уик-энд, думаю, можно показать очень сильный результат», — сказал Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

Напомним, после пяти проведенных этапов россиянин занимает 16-е место в зачете пилотов, имея в своем активе два очка. Его партнер по команде Пьер Гасли - 12-й (12). Лидирует британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» (107).

«Гран-при Испании» пройдет в Барселоне с 14 по 16 августа.