Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Испании», Квят - 12-й

На трассе в Барселоне завершилась квалификация «Гран-при Испании».
С первого места в гонку уйдет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом за ним стартуют Валттери Боттас (»Мерседес») и Макс Ферстаппен (»Ред Булл»).
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-й результат. Отметим, что россиянин в очередной раз квалифицировался хуже своего партнера по команде Пьера Гасли, который занял 10-е место.
🏁 END OF QUALIFYING 🏁— Formula 1 (@F1) August 15, 2020
TOP 10
Hamilton 📸
Bottas
Verstappen
Perez
Stroll
Albon
Sainz
Norris
Leclerc
Gasly #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/rHfzMVhHyt