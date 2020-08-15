Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Испании», Квят - 12-й

На трассе в Барселоне завершилась квалификация «Гран-при Испании».

С первого места в гонку уйдет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом за ним стартуют Валттери Боттас (»Мерседес») и Макс Ферстаппен (»Ред Булл»).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-й результат. Отметим, что россиянин в очередной раз квалифицировался хуже своего партнера по команде Пьера Гасли, который занял 10-е место.