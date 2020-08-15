Квят доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Испании

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Испании.

Россиянин показал 12-й результат.

«Утром мне пришлось бороться с машиной, но мы сделали шаг вперед перед квалификацией. Я в целом доволен своим выступлением, поскольку была серьезная конкуренция. Думаю, я проехал быстрый круг, а 12-е место — хорошая позиция для борьбы за очковую зону, учитывая, что мы сможем выбрать шины.

Надеюсь, гонку получится провести в хорошем темпе и мне удастся вновь попасть в топ-10», — цитирует Квята пресс-служба команды.

Напомним, по результатам квалификации с первого места в гонку уйдет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом за ним стартуют Валттери Боттас (»Мерседес») и Макс Ферстаппен ( «Ред Булл»).