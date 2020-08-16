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16 августа 11:51
автор: Юрий Нечаев

Тото Вольфф: Ферстаппена необходимо рассматривать как фаворита «Гран-при Испании»

Гонка на трассе в Барселоне пройдет сегодня.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что главным фаворитом «Гран-при Испании» является пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«Мы не ждем проблем с пузырением, но шины будут больше деградировать и перегреваться. Я считаю, что «Ред Булл» очень хорошо справляется с такими условиями. Безусловно Макса необходимо рассматривать в качестве фаворита гонки», — цитирует Вольффа Autosport.

Напомним, по результатам вчерашней квалификации с первого места в гонку уйдет пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом за ним стартуют Валттери Боттас (»Мерседес») и Ферстаппен.

После пяти проведенных этапов Хэмилтон возглавляет зачет пилотов, опережая Ферстаппена, идущего на втором месте, на 30 очков.

Гонка «Гран-при Испании» пройдет сегодня и начнется в 16:00 мск.

источник: Autosport
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Тото Вольфф: Ферстаппена необходимо рассматривать как фаворита «Гран-при Испании»
Гонка на трассе в Барселоне пройдет сегодня.
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