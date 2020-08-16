Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – 12-й

В пригороде Барселоны Монмело завершился Гран-при Испании, шестой этап сезона Формулы-1.

Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон. Британский пилот «Мерседеса» на финише опередил голландца Макса Фертсаппена из «Ред Булла» на 24,177 секунды.

Третье место занял напарник Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас с отставанием от победителя в 44,752. Все остальные пилоты уступили Льюису как минимум один круг.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м.

Стоит отметить, что Боттас заработал дополнительное очко за лучший круг в гонке. Перед самым финишем Валттери проехал 4,655 км трассы за 1:18.183.