Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят – 12-й

В пригороде Барселоны Монмело завершился Гран-при Испании, шестой этап сезона Формулы-1.
Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон. Британский пилот «Мерседеса» на финише опередил голландца Макса Фертсаппена из «Ред Булла» на 24,177 секунды.
Третье место занял напарник Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас с отставанием от победителя в 44,752. Все остальные пилоты уступили Льюису как минимум один круг.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м.
Стоит отметить, что Боттас заработал дополнительное очко за лучший круг в гонке. Перед самым финишем Валттери проехал 4,655 км трассы за 1:18.183.
Хэмилтон выиграл четыре из шести гонок нынешнего сезона, а всего на его счету 88 выигранных Гран-при в Формуле-1.
В общем зачете Льюис лидирует, набрав 132 очка. У ближайшего преследователя Ферстаппена – 95, а у Боттаса – 89. Квят в шести гонках набрал лишь два очка и занимает 16-е место.
Формула-1
Чемпионат мира
6-й этап
Гран-при Испании
Гонка
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 66 кругов
2. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +24,177
3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +44,752
4. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – +1 круг
5. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – +1 круг
6. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Макларен») – +1 круг
7. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +1 круг
8. Александер Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1 круг
9. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури») – +1 круг
10. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +1 круг
11. Даниэль Риккардо (Австралия, «Рено») – +1 круг
12. Даниил Квят (Россия, «Альфа Таури») – +1 круг
13. Эстебан Окон (Франция, «Рено») – +1 круг
14. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») – +1 круг
15. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – +1 круг
16. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») – +1 круг
17. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс») – +1 круг
18. Николас Латифи (Канада, «Уильямс») – +1 круг
19. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +1 круг
20. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – сход