Льюис Хэмилтон: В чемпионате все гораздо ближе, чем кажется

Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Испании, ставшую 88-й в его карьере.

«Это была очень тяжелая работа, ведь жара была просто безумная, – цитирует Хэмилтона сайт телекомпании BBC. – Я сосредоточился на том, чтобы провести идеальный старт, а далее ключевым фактором стала работа с резиной. Мы не знали, насколько быстры болиды «Ред Булл», так что я старался ориентироваться на Макса Фертсаппена. Думаю, работа с шинами в конечном итоге стала определяющей. Команда провела фантастическую работу.

В чемпионате все гораздо ближе, чем кажется. Однако сегодня ощущения в болиде были прекрасными – лучшими за долгое время».

После шести этапов шестикратный чемпион мира Хэмилтон лидирует в общем зачете, опережая пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 37 очков.