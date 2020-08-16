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16 августа 19:02
автор: Виктор Шарафудинов

Льюис Хэмилтон: В чемпионате все гораздо ближе, чем кажется

Британский пилот «Мерседеса» выиграл четыре из шести гонок на старте сезона Формулы-1.

Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Испании, ставшую 88-й в его карьере.

«Это была очень тяжелая работа, ведь жара была просто безумная, – цитирует Хэмилтона сайт телекомпании BBC. – Я сосредоточился на том, чтобы провести идеальный старт, а далее ключевым фактором стала работа с резиной. Мы не знали, насколько быстры болиды «Ред Булл», так что я старался ориентироваться на Макса Фертсаппена. Думаю, работа с шинами в конечном итоге стала определяющей. Команда провела фантастическую работу.

В чемпионате все гораздо ближе, чем кажется. Однако сегодня ощущения в болиде были прекрасными – лучшими за долгое время».

После шести этапов шестикратный чемпион мира Хэмилтон лидирует в общем зачете, опережая пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 37 очков.

источник: BBC
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