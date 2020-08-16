Даниил Квят: Мне не было комфортно в машине. Нужно понять почему

Даниил Квят прокомментировал свое выступление в сегодняшней гонке в пригороде Барселоны Монмело.

«Не могу сказать, что гонка меня удовлетворила, – цитирует слова Квята сайт команды «Альфа Таури». – Сегодня она получилась довольно разочаровывающей. Мне не было так комфортно в машине, как обычно по воскресеньям. Нам еще нужно изучить детали, и попробовать понять почему это случилось. Возможно, наш болид не оптимально расходовал резину.

Я был доволен стартом, были приятные сражения с «Феррари» и Риккардо, так что я думал, что сегодня могу добиться большего и финишировать выше. Думаю, есть несколько выводов, которые мы можем извлечь для себя после этого уик-энда, после чего мы должны быть способны хорошо выступить в следующих гонках».

Напарник Квята француз Пьер Гасли на Гран-при Испании финишировал девятым и набрал два очка.

Российский гонщик после шести гонок занимает 16-е место в общем зачете, имея два очка за два финиша на десятом месте на Гран-при Штирии и на Гран-при 70-летия в Великобритании.