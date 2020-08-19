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19 августа 16:09
автор: Юрий Нечаев

Квят уверен, что сможет лучше выступать в квалификациях «Гран-при»

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят надеется, что сможет лучше выступать в квалификациях в текущем сезоне.

«Я все еще недоволен тем, как машина работает на быстром круге. Нужно продолжать искать причину проблем. Думаю, что в конце концов я все же прибавлю», — цитирует гонщика пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, в текущем сезоне в «Формуле-1» прошло шесть этапов. На каждом «Гран-при» Квят квалифицировался хуже своего партнера по команде Пьера Гасли.

Россиянин набрал два очка и занимает 16-е место в зачете пилотов. Гасли - 13-й (14 очков).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 августа в Бельгии.

источник: «Альфа Таури»
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