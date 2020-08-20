Хельмут Марко: Квят выступает не так, как мы ожидали, но о замене мы пока не думаем

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко прокомментировал выступление российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в текущем сезоне.

«Даниил выступает не так, как мы ожидали. Но мы еще даже не в середине сезона. В ближайшее время суперлицензию могут получить Цунода из «Формулы-2» и Лоусон из «Формулы-3», но мы не думаем о замене Квята», - цитирует Марко SpeedWeek.

Напомним, в текущем сезоне «Формулы-1» прошло шесть этапов. На каждом «Гран-при» Квят квалифицировался хуже своего партнера по команде Пьера Гасли.

Россиянин набрал два очка и занимает 16-е место в зачете пилотов. Гасли - 13-й (14 очков).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 августа в Бельгии.