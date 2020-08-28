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28 августа 13:50
автор: Артур Гичунцев

Гран-При Бельгии. Боттас выиграл первую практику, Квят – 11-й

Гонка прошла на автодроме «Спа-Франкоршам».

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл первую свободную практику Гран-при Бельгии.

На второй позиции расположился его напарник – Льюис Хэмилтон из Великобритании. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Добавим, что россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», финишировал на 11-й позиции, а его партнер по команде – Пьер Гасли завершил борьбу на 12-м месте.

источник: «Советский спорт»
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Гран-При Бельгии. Боттас выиграл первую практику, Квят – 11-й
Гонка прошла на автодроме «Спа-Франкоршам».
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