Гран-При Бельгии. Боттас выиграл первую практику, Квят – 11-й

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл первую свободную практику Гран-при Бельгии.

На второй позиции расположился его напарник – Льюис Хэмилтон из Великобритании. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Добавим, что россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», финишировал на 11-й позиции, а его партнер по команде – Пьер Гасли завершил борьбу на 12-м месте.

Mercedes ahead, but not by much 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/J22Yq7i8hb