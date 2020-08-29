Квят - о квалификации «Гран-при Бельгии»: У нас хорошие стартовые позиции и я доволен этим

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги квалификации «Гран-при Бельгии».

«Здесь не бывает легко. Вы видите, какая высокая плотность в квалификации и какие небольшие отрывы. У нас хорошие стартовые позиции и я доволен этим. Думаю, можем рассчитывать на прогресс. Сделаем все, что в наших силах, чтобы попасть в очки.

Если пойдет дождь, то это, конечно, может дать некоторое пространство для маневра. В дождь может случиться все, что угодно», — цитирует Квята официальный сайт Формулы-1.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Следом за британцем расположились его партнер по команде Валттери Боттас и Макс Ферстаппен на «Ред Булл».