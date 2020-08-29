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29 августа 18:45
автор: Юрий Нечаев

Квят - о квалификации «Гран-при Бельгии»: У нас хорошие стартовые позиции и я доволен этим

Гонка состоится в воскресенье.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги квалификации «Гран-при Бельгии».

«Здесь не бывает легко. Вы видите, какая высокая плотность в квалификации и какие небольшие отрывы. У нас хорошие стартовые позиции и я доволен этим. Думаю, можем рассчитывать на прогресс. Сделаем все, что в наших силах, чтобы попасть в очки.

Если пойдет дождь, то это, конечно, может дать некоторое пространство для маневра. В дождь может случиться все, что угодно», — цитирует Квята официальный сайт Формулы-1.

Напомним, победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Следом за британцем расположились его партнер по команде Валттери Боттас и Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Квят уйдет в гонку 11-м. Отметим, что россиянин впервые в сезоне квалифицировался лучше своего партнера по команде Пьера Гасли. Француз показал 12-й результат.

Гонка «Гран-при Бельгии» состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

источник: Формула-1
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