Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс не выступит на «Гран-при Бельгии».

Пресс-служба команды сообщила, что на машине испанца возникли проблемы с выхлопной системой.

Unfortunately, @Carlossainz55 will not start the #BelgianGP after an exhaust failure on the way to the grid. pic.twitter.com/xXPYNJDrkk