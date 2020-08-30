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30 августа 18:16
автор: Виктор Шарафудинов

Макс Ферстаппен: Заняться во время гонки было особо нечем. Не мог держать темп «Мерседесов»

Голландец из «Ред Булла» финишировал на третьем месте на Гран-при Бельгии.

Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступлении на бельгийском Гран-при, отметив, что его болид не мог показывать тот же темп, что и «Мерседесы» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

«Мне было почти что нечем заняться, – цитирует слова Ферстаппена сайт телеканала Sky Sports. – Я не мог держаться в одном темпе с «Мерседесом». Не сказал бы, что получил удовольствие от сегодняшней гонки. На шинах «медиум» уровень сцепления с трассой был далеко не лучшим.

В какой-то момент я начал догонять Валттери, но после этого в «Мерседесе» сказали ему прибавить в скорости и я больше не смог держаться с ним в одном темпе. Гонку я провел в одиночестве. С нетерпением жду гонку в Монце – посмотрим, что мы сможем там сделать».

Хэмилтон финишировал первым, Боттас – вторым, а Ферстаппен – третьим.

источник: Sky Sports
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Макс Ферстаппен: Заняться во время гонки было особо нечем. Не мог держать темп «Мерседесов»
Голландец из «Ред Булла» финишировал на третьем месте на Гран-при Бельгии.
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