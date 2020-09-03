Карлос Сайнс: Трасса в Сочи непростая, но интересная

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о трассе «Формулы-1» в Сочи.

«Первый сектор очень быстрый, возможно, один из самых быстрых в календаре. Для него необходимо устанавливать немного другие настройки болида. Потом есть последний сектор, он очень извилистый, с отрицательным уклоном, в нем много приходится атаковать поребрики. Достаточно сложно проехать этот круг без ошибок. Он непростой, но интересный», — приводит слова Сайнса АНО «РОСГОНКИ».

Напомним, «Гран-при России» состоится с 25 по 27 сентября.

После семи проведенных этапов лидерство в зачете пилотов захватил Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Британец одержал пять побед, набрал 157 очков и на 47 очков опережает Макса Ферстаппена на «Ред Булл».