ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 13:49
автор: Виктор Шарафудинов

Боттас выиграл первую свободную практику Гран-при Италии. У Квята – четвертый результат

Гонка в Монце в рамках восьмого этапа сезона состоится 6 сентября.

Победителем первой свободной практики Гран-при Италии стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, показав на Национальном автодроме в Монце результат 1:20,703.

Второе место занял шестикратный чемпион мира и лидер нынешнего сезона Льюис Хэмилтон. Британец уступил своему напарнику по «Мерседесу» 0,245 секунды.

Третье время у гонщика из Таиланда Александра Албона. Представитель команды «Ред Булл» отстал от Боттаса на 0,797 секунды.

Четвертый результат у пилота «Альфа Таури» Даниила Квята. Свой лучший круг россиянин проехал за 1:21,555, уступив Боттасу 0,852 секунды.

Пятое место у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булла», а шестым стал напарник Квята по «Альфа Таури» француз Пьер Гасли.

Хозяева трассы пилоты «Феррари» оказались во второй десятке. Шарль Леклер показал 11-е время, а Себастьяне Феттель – 19-е.

Вторая сессия свободных заездов состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кубок России. «Спартак» сыграет в КрасноярскеТедеско – лучший тренер августа в РПЛКак правильно буксировать автомобиль?Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Боттас выиграл первую свободную практику Гран-при Италии. У Квята – четвертый результат
Гонка в Монце в рамках восьмого этапа сезона состоится 6 сентября.
04.09.2020 13:49
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Клэр Уильямс покинет должность руководителя команды «Уильямс» после Гран-при Италии
Джордж Расселл и Николас Латифи на двоих не набрали ни одного очка в семи гонках нынешнего сезона.
03.09.2020 15:06
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Карлос Сайнс: Трасса в Сочи непростая, но интересная
«Гран-при России» пройдет в конце сентября со зрителями.
03.09.2020 13:06
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Даниил Квят: Я оказался на худшем из вариантов стратегии
Российский пилот «Альфа Таури» финишировал на 11-м месте на Гран-при Бельгии.
30.08.2020 20:13
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Макс Ферстаппен: Заняться во время гонки было особо нечем. Не мог держать темп «Мерседесов»
Голландец из «Ред Булла» финишировал на третьем месте на Гран-при Бельгии.
30.08.2020 18:16
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Бельгии», Квят не попал в очки
Британец одержал пятую победу в сезону.
30.08.2020 17:39
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Пилот «Макларена» Сайнс пропустит «Гран-при Бельгии» из-за поломки машины
Гонка стартует в 16:00 мск.
30.08.2020 16:01
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Гран-при Тосканы пройдет при зрителях
Гонку смогут посетить почти три тысячи человек.
30.08.2020 08:47
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Квят - о квалификации «Гран-при Бельгии»: У нас хорошие стартовые позиции и я доволен этим
Гонка состоится в воскресенье.
29.08.2020 18:45
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии», Квят - 11-й
Гонка состоится в воскресенье.
29.08.2020 17:03
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика