Боттас выиграл первую свободную практику Гран-при Италии. У Квята – четвертый результат

Победителем первой свободной практики Гран-при Италии стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, показав на Национальном автодроме в Монце результат 1:20,703.

Второе место занял шестикратный чемпион мира и лидер нынешнего сезона Льюис Хэмилтон. Британец уступил своему напарнику по «Мерседесу» 0,245 секунды.

Третье время у гонщика из Таиланда Александра Албона. Представитель команды «Ред Булл» отстал от Боттаса на 0,797 секунды.

Четвертый результат у пилота «Альфа Таури» Даниила Квята. Свой лучший круг россиянин проехал за 1:21,555, уступив Боттасу 0,852 секунды.

Пятое место у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булла», а шестым стал напарник Квята по «Альфа Таури» француз Пьер Гасли.