Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл вторую практику «Гран-при Италии».

Следом за британцем расположились его партнер по команде Валттери Боттас и Ландо Норрис на «Макларене».

Россиянин Даниил Квят показал седьмой результат, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли - четвертый.

