Гонка «Гран-при Италии» прервана из-за аварии Леклера

Гонка «Гран-при Италии» приостановлена из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера.

На 25-м круге гонщик потерял управление, вылетел с трассы и разбил машину. Леклер смог самостоятельно покинуть болид.

SAFETY CAR (LAP 24/53)



The Safety Car comes back out as Leclerc has a frightening crash at Parabolica



Charles is out of the car and okay#ItalianGP 🇮🇹 #F1