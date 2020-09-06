ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 18:05
автор: Виктор Шарафудинов

Гасли выиграл Гран-при Италии, Квят – девятый

Гонка в Монце закончилась сенсационной победой пилота команды «Альфа Таури».

Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, впервые в своей карьере став победителем гонки Формулы-1.

В прошлом за 14 лет существования «Альфа Таури» и ее предшественницы «Торо Россо» команда лишь однажды становилась победителем этапа Формулы-1. В 2008 году немец Себастьян Феттель тоже выиграл Гран-при Италии.

Второе место занял испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс, отстав от победителя на 0,415 секунды. Третьим финишировал канадец из «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, уступив Гасли 3,358.

Российский пилот «Альфа Таури» Дании Квят занял девятое место.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон занял финишировал седьмым. По ходу гонки британский пилот «Мерседеса» оказался в хвосте пелетона. Шестикратный чемпион мира получил штраф за заезд на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт, а затем гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера, и Хэмилтон на рестарте оказался последним.

Формула-1

8-й этап

Гран-при Италии

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53 круга

2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – +0.415

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +3.358

4. Ландо Норрис («Макларен») – +6.000

5. Валттери Боттас («Мерседес») – +7.108

6. Даниэль Риккардо («Рено») – +8.391

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +17.245

8. Эстебан Окон («Рено») – +18.691

9. Даниил Квят («Альфа Таури») – +22.208

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +23.224

11. Николас Латифи («Уильямс») – +32.876

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +35.164

13. Ромен Грожан («Хаас») – +36.312

14. Джордж Расселл («Уильямс») – +36.593

15. Александер Албон («Ред Булл») – +37.533

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +55.199

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход на 32-м круге

18. Шарль Леклер («Феррари») — сход на 25-м круге

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход на 21-м круге

20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход на 9-м круге

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Артём Дзюба: мы добились важной победыБразильский футболист Неймар заразился коронавирусомОплот надёжности и пример уверенности в себе. Станислав Черчесов и его главные качестваЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Боттас вышел на второе место в общем зачете и уступает Хэмилтону 47 очков
Финн финишировал пятым на Гран-при Италии, а его британский напарник по команде седьмым.
06.09.2020 18:28
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Гасли выиграл Гран-при Италии, Квят – девятый
Гонка в Монце закончилась сенсационной победой пилота команды «Альфа Таури».
06.09.2020 18:05
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Гонка «Гран-при Италии» прервана из-за аварии Леклера
Оба пилота «Феррари» сошли с дистанции.
06.09.2020 17:04
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Квят рассчитывает побороться за очки в гонке «Гран-при Италии»
Гонка проходит в эти минуты.
06.09.2020 16:35
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
«Рейсинг Пойнт» отозвала апелляцию на наказание ФИА
Сегодня пройдет гонка «Гран-при Италии».
06.09.2020 15:23
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
«Рено» сменит название в новом сезоне
В текущем сезоне команда занимает шестое место в кубке конструкторов.
06.09.2020 12:37
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Боттас стал лучшим в третьей практике «Гран-при Италии», Квят – 13-й
Гонка в Монце в рамках восьмого этапа сезона состоится 6 сентября.
05.09.2020 14:44
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Даниил Квят: Во время практики я не был полностью доволен своими короткими пробегами
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят оценил свое выступления по итогам двух практи на «Гран-при Италии». Напомним, что Квят финишировал на четвертом и седьмом местах.
04.09.2020 19:50
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Хэмилтон стал лучшим во второй практике «Гран-при Италии», Квят - седьмой
Гонка в Монце в рамках восьмого этапа сезона состоится 6 сентября.
04.09.2020 18:07
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Боттас выиграл первую свободную практику Гран-при Италии. У Квята – четвертый результат
Гонка в Монце в рамках восьмого этапа сезона состоится 6 сентября.
04.09.2020 13:49
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика