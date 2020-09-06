Гасли выиграл Гран-при Италии, Квят – девятый

Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, впервые в своей карьере став победителем гонки Формулы-1.
В прошлом за 14 лет существования «Альфа Таури» и ее предшественницы «Торо Россо» команда лишь однажды становилась победителем этапа Формулы-1. В 2008 году немец Себастьян Феттель тоже выиграл Гран-при Италии.
Второе место занял испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс, отстав от победителя на 0,415 секунды. Третьим финишировал канадец из «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, уступив Гасли 3,358.
Российский пилот «Альфа Таури» Дании Квят занял девятое место.
Лидер сезона Льюис Хэмилтон занял финишировал седьмым. По ходу гонки британский пилот «Мерседеса» оказался в хвосте пелетона. Шестикратный чемпион мира получил штраф за заезд на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт, а затем гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера, и Хэмилтон на рестарте оказался последним.
Формула-1
8-й этап
Гран-при Италии
1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53 круга
2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – +0.415
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +3.358
4. Ландо Норрис («Макларен») – +6.000
5. Валттери Боттас («Мерседес») – +7.108
6. Даниэль Риккардо («Рено») – +8.391
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +17.245
8. Эстебан Окон («Рено») – +18.691
9. Даниил Квят («Альфа Таури») – +22.208
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +23.224
11. Николас Латифи («Уильямс») – +32.876
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +35.164
13. Ромен Грожан («Хаас») – +36.312
14. Джордж Расселл («Уильямс») – +36.593
15. Александер Албон («Ред Булл») – +37.533
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +55.199
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход на 32-м круге
18. Шарль Леклер («Феррари») — сход на 25-м круге
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход на 21-м круге
20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход на 9-м круге