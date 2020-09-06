Гасли выиграл Гран-при Италии, Квят – девятый

Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, впервые в своей карьере став победителем гонки Формулы-1.

В прошлом за 14 лет существования «Альфа Таури» и ее предшественницы «Торо Россо» команда лишь однажды становилась победителем этапа Формулы-1. В 2008 году немец Себастьян Феттель тоже выиграл Гран-при Италии.

Второе место занял испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс, отстав от победителя на 0,415 секунды. Третьим финишировал канадец из «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, уступив Гасли 3,358.

Российский пилот «Альфа Таури» Дании Квят занял девятое место.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон занял финишировал седьмым. По ходу гонки британский пилот «Мерседеса» оказался в хвосте пелетона. Шестикратный чемпион мира получил штраф за заезд на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт, а затем гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера, и Хэмилтон на рестарте оказался последним.