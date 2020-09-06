Боттас вышел на второе место в общем зачете и уступает Хэмилтону 47 очков

По итогам Гран-при Италии Льюис Хэмилтон увеличил свой перевес в личном зачете над Максом Ферстаппеном до 54 очков, однако позволил своему напарнику по «Мерседесу» Валттери Боттасу сократить отставание с 50 до 47.

Хэмилтон закончил гонку в Монце седьмым, завоевав шесть очков, и получил дополнительное очко за лучший круг в гонке. Всего у британца 164 очка.

Боттас за счет финиша на пятом месте (+10 очков) вышел на второе место, обойдя Ферстаппена из команды «Ред Булл», который сошел с дистанции на 32-м круге.

Выиграл Гран-при Италии французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, заработав 25 очков. Его российский напарник Даниил Квят финишировал девятым (+2 очка).

Следующая гонка тоже состоится в Италии. 13 сентября на автодроме «Муджелло» в Скарперии-э-Сан-Пьеро пройдет Гран-при Тосканы.