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06 сентября 18:28
автор: Виктор Шарафудинов

Боттас вышел на второе место в общем зачете и уступает Хэмилтону 47 очков

Финн финишировал пятым на Гран-при Италии, а его британский напарник по команде седьмым.

По итогам Гран-при Италии Льюис Хэмилтон увеличил свой перевес в личном зачете над Максом Ферстаппеном до 54 очков, однако позволил своему напарнику по «Мерседесу» Валттери Боттасу сократить отставание с 50 до 47.

Хэмилтон закончил гонку в Монце седьмым, завоевав шесть очков, и получил дополнительное очко за лучший круг в гонке. Всего у британца 164 очка.

Боттас за счет финиша на пятом месте (+10 очков) вышел на второе место, обойдя Ферстаппена из команды «Ред Булл», который сошел с дистанции на 32-м круге.

Выиграл Гран-при Италии французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, заработав 25 очков. Его российский напарник Даниил Квят финишировал девятым (+2 очка).

Следующая гонка тоже состоится в Италии. 13 сентября на автодроме «Муджелло» в Скарперии-э-Сан-Пьеро пройдет Гран-при Тосканы.

Формула-1

Личный зачет после восьми этапов

Личный зачет после восьми этапов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес) – 164 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес) – 117

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 110

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт) – 57

5. Ландо Норрис («Макларен») – 57

6. Александер Албон («Ред Булл) – 48

7. Шарль Леклер («Феррари») – 45

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 43

9. Карлос Сайнс («Макларен») – 41

10. Даниэль Риккардо («Рено») – 41

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 34

12. Эстебан Окон («Рено») – 30

13. Себастьян Феттель («Феррари») – 16

14. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») – 6

15. Даниил Квят («Альфа Таури») – 4…

Кубок конструкторов

1. Мерседес – 281

2. Ред Булл – 158

3. Макларен – 98

4. Рейсинг Пойнт – 82

5. Рено – 71

6. Рено – 71

7. Альфа Таури – 47…

источник: «Советский спорт»
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Боттас вышел на второе место в общем зачете и уступает Хэмилтону 47 очков
Финн финишировал пятым на Гран-при Италии, а его британский напарник по команде седьмым.
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