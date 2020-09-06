Льюис Хэмилтон: Гасли выкинули из топ-команды, а сегодня он победил эту топ-команду

После финиша гонки в итальянской Монце пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пообщался с журналистами, поздравив Пьера Гасли с первым выигранным Гран-при в карьере.

«Во-первых, от души поздравляю Пьера Гасли, для него это колоссальный результат, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Его выкинули из топ-команды, а сегодня он победил эту топ-команду, я искренне рад за него.

Для меня же сегодня все должно было сложиться не так, но все, что не убивает, делает тебя сильнее. Мне понравилось сражение, теперь ждем следующую гонку.

Я беру на себя ответственность за то, что не увидел сигналы о закрытом пит-лейне. Однако с учетом обстоятельств я согласен на седьмое место с лучшим кругом в гонке. Макс Ферстаппен вообще не набрал очков, так что сегодня мы потеряли не так много».

Первым в Монце финишировал Гасли, завоевав для «Альфа Таури» лишь вторую победу в 14-летней истории выступления команды в Формуле-1.