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06 сентября 20:59
автор: Виктор Шарафудинов

Льюис Хэмилтон: Гасли выкинули из топ-команды, а сегодня он победил эту топ-команду

Лидер чемпионата Формулы-1 поздравил француза с неожиданной победой на Гран-при Италии.

После финиша гонки в итальянской Монце пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пообщался с журналистами, поздравив Пьера Гасли с первым выигранным Гран-при в карьере.

«Во-первых, от души поздравляю Пьера Гасли, для него это колоссальный результат, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Его выкинули из топ-команды, а сегодня он победил эту топ-команду, я искренне рад за него.

Для меня же сегодня все должно было сложиться не так, но все, что не убивает, делает тебя сильнее. Мне понравилось сражение, теперь ждем следующую гонку.

Я беру на себя ответственность за то, что не увидел сигналы о закрытом пит-лейне. Однако с учетом обстоятельств я согласен на седьмое место с лучшим кругом в гонке. Макс Ферстаппен вообще не набрал очков, так что сегодня мы потеряли не так много».

Первым в Монце финишировал Гасли, завоевав для «Альфа Таури» лишь вторую победу в 14-летней истории выступления команды в Формуле-1.

Хэмилтон финишировал седьмым, но продолжает лидировать в личном зачете, на 47 очков опережая напарника по «Мерседесу» Валттери Боттаса.

В прошлом году Гасли провел 12 гонок за «Ред Булл», но затем его заменили на тайца Александера Албона, вернув в «Торо Россо» (так раньше называлась «Альфа Таури»).

источник: Sky Sports
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