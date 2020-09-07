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07 сентября 07:53
автор: Юрий Нечаев

Квят - о «Гран-при Италии»: Я провел хорошую гонку

Россиянин пришел к финишу девятым.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на «Гран-при Италии».

«Это была очень насыщенная событиями гонка. Поздравляю Гасли, я очень рад за него и за команду. Если говорить о моей гонке, то девятое место было максимально возможным результатом. Сегодня все, что могло пойти не так со стратегией, пошло не так.

По крайней мере, у Пьера гонка сложилась с точностью до наоборот. Я удовлетворен своим выступлением и могу сказать, что провел хорошую гонку», - цитирует россиянина Autosport.

Напомним, победителем стал напарник Квята Пьер Гасли. Второе место занял испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс, третьим финишировал канадец из «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

В общем зачете лидерство сохранил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», набравший 164 очка. Следом расположились его партнер по команде Валттери Боттас (117) и Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (110).

Квят занимает 15-е место с четырьмя очками.

Следующий этап чемпионата мира также состоится в Италии. С 11 по 13 сентября на автодроме «Муджелло» пройдет «Гран-при Тосканы».

источник: Autosport
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