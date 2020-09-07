Оксана Косаченко: После победы Гасли давление на Квята только усилится

– Даня заработал важные два балла, потому что на него ранее началось давление в команде. Однако кажется, что оно только усилится – партнер выиграл, а он лишь девятый. Но на это мы смотрим со стороны. А так, давайте порадуемся за Даню и заработанные баллы, – цитирует Косаченко News.ru.

Напомним, что победителем гонки стал напарник Квята – француз Пьер Гасли. Второе место занял испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс, а тройку лучших замкнул канадец Лэнс Стролл, представляющий «Рейсинг Пойнт». Россиянин финишировал на девятой строчке.