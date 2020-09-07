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07 сентября 19:06
автор: Владислав Корегин

Оксана Косаченко: После победы Гасли давление на Квята только усилится

Известный гоночный эксперт Оксана Косаченко оценила результаты пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята в «Гран-при Италии».

– Даня заработал важные два балла, потому что на него ранее началось давление в команде. Однако кажется, что оно только усилится – партнер выиграл, а он лишь девятый. Но на это мы смотрим со стороны. А так, давайте порадуемся за Даню и заработанные баллы, – цитирует Косаченко News.ru.

Напомним, что победителем гонки стал напарник Квята – француз Пьер Гасли. Второе место занял испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс, а тройку лучших замкнул канадец Лэнс Стролл, представляющий «Рейсинг Пойнт». Россиянин финишировал на девятой строчке.

источник: News.ru
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Оксана Косаченко: После победы Гасли давление на Квята только усилится
Известный гоночный эксперт Оксана Косаченко оценила результаты пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята в «Гран-при Италии».
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