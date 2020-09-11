ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 сентября 18:14
автор: Юрий Нечаев

Боттас выиграл вторую практику «Гран-при Тосканы», Квят - 15-й

В Италии стартовал девятый этап сезона «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во второй сессии свободных заездов на «Гран-при Тосканы».

На второй позиции расположился лидер общего зачета Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 15-е время.

Напомним, в первой практике россиянин занял седьмое место.

Гонка на автодроме «Муджелло» состоится в воскресенье, 13 сентября.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Китай продолжает ввод расширенного экспортного контроляРядом с отелем в китайском городе Чжухай произошел взрыв газаТайфун "Майсак" повредил в Северной Корее почти 2 тысячи домовВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала Сеть
Боттас выиграл вторую практику «Гран-при Тосканы», Квят - 15-й
В Италии стартовал девятый этап сезона «Формулы-1».
11.09.2020 18:14
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Боттас выиграл первую практику Гран-при Тосканы, Квят показал седьмой результат
Гонка на автодроме «Муджелло» состоится в воскресенье 13 сентября.
11.09.2020 13:54
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Льюис Хэмилтон: Переход в «Астон Мартин» идеальный вариант для Феттеля
Немецкий пилот проводит в «Феррари» последний сезон, а в следующем году сменит команду.
11.09.2020 09:30
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Руководитель «Феррари»: Мы достигли дна
В ближайшие выходные состоится девятый этап сезона «Формулы-1».
10.09.2020 13:17
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Себастьян Феттель: Горжусь тем, что в 2021 году стану пилотом «Астон Мартин»
Контракт немца с «Феррари» заканчивается в этом году.
10.09.2020 11:43
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Официально: Феттель подписал контракт с «Рейсинг Пойнт»
Контракт немца с «Феррари» заканчивается в этом году.
10.09.2020 10:24
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Франц Тост: Еще слишком рано менять Квята на Цуноду
Руководитель «Альфа Таури» пока не спешит списывать российского гонщика.
10.09.2020 10:22
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
The Guardian: Феттель сменит Переса в команде «Рейсинг Пойнт»
Контракт четырехкратного чемпиона мира с «Феррари» заканчивается в нынешнем году.
10.09.2020 08:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
«Феррари» показала специальную ливрею, посвященную тысячной гонке команды в Гран-при (фото)
Пресс-служба команды «Феррари» опубликовала фотографии с особой ливреей, с которой она будет выступать на «Гран-при Тосканы».
09.09.2020 22:36
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Оксана Косаченко: После победы Гасли давление на Квята только усилится
Известный гоночный эксперт Оксана Косаченко оценила результаты пилота команды «Альфа Таури» Даниила Квята в «Гран-при Италии».
07.09.2020 19:06
Формула-1
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика