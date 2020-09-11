Боттас выиграл вторую практику «Гран-при Тосканы», Квят - 15-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во второй сессии свободных заездов на «Гран-при Тосканы».
На второй позиции расположился лидер общего зачета Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 15-е время.
Напомним, в первой практике россиянин занял седьмое место.
Гонка на автодроме «Муджелло» состоится в воскресенье, 13 сентября.
End of FP2 🏁 Here's how things finished#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/FqwfyilSLs— Formula 1 (@F1) September 11, 2020
источник: «Советский спорт»