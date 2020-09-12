Даниил Квят: Завтра мы стартуем с 12-го места, и оттуда можно будет бороться

Пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Тосканы. Российский гонщик занял 12-е место в итоговом протоколе.

«Сегодня у меня был хороший день, потому что я чувствовал себя более комфортно с машиной в квалификации, чем в других сессиях. Мои инженеры хорошо поработали, пытаясь сделать машину более подходящей для моего стиля пилотажа, потому что вчера я был не очень счастлив, а сегодня мы определенно сделали шаг вперед. Завтра мы стартуем с 12-го места, и оттуда можно будет бороться. Гонка – новинка для всех, поэтому важно извлечь выгоду из всего, что может случиться», – цитирует слова Квята официальный сайт «Альфа Таури».

Напарник Даниила француз Пьер Гасли, который в минувшее воскресенье выиграл в Монце Гран-при Италии, будет стартовать 16-м.

Квалификацию Гран-при Тосканы выиграл британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его товарищ по команде финн Валттери Боттас начнет гонку со второй позиции на стартовой решетке.