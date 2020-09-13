ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 18:40
автор: Виктор Шарафудинов

Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне. Квят – седьмой

Гонку на автодроме «Муджелло» дважды приостанавливали.

В итальянской Скарперии-э-Сан-Пьеро завершился первый в истории Формулы-1 Гран-при Тосканы. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второй место занял напарник британца по команде Валттери Боттас. Финн отстал от шестикратного чемпиона мира на 4,880 секунды по итогам 59 кругов.

Третье место занял Александер Албон из команды «Ред Булл» (+8,064). Для 23-летнего гонщика из Таиланда – это лучший результат в карьере. Албон дебютировал в Формуле-1 в прошлом году.

Даниил Квят показал свой лучший результат в сезоне. Российский гонщик «Альфа Таури» финишировал седьмым с отставанием в 21,756 от Хэмилтона и набрал шесть очков.

Гонка останавливали дважды. В первом случае из-за масштабного столкновения нескольких машин на старте на старте после восьми кругов под желтыми флагами, а затем за 13 кругов до финиша из-за серьезной аварии канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.

Лучший круг в гонке показал Хэмилтон (1:18,833 на 58-м), заработав дополнительное очко к 25 положенным за победу.

До финиша добрались лишь 12 человек.

Следующий этап Гран-при России пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.

Формула-1

9-й этап

Гран-при Тосканы

Скарперии-э-Сан-Пьеро (Италия). Автодром «Муджелло»

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 59 кругов

2. Валттери Боттас («Мерседес») – +4.880

3. Александер Албон («Ред Булл») – +8.064

4. Даниэль Риккардо («Рено») – +10.417

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +15.650

6. Ландо Норрис («Макларен») – +18.883

7. Даниил Квят («Альфа Таури») – +21.756

8. Шарль ЛеклерФеррари») – +28.345

9. Кими РайкконенАльфа Ромео») – +29.770

10. Себастьян Феттель («Феррари») – +29.983

11. Джордж РасселлУильямс») – +32.404

12. Ромен ГрожанХаас») – +42.036

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – сход на 44 круге (прокол)

14. Эстебан Окон («Рено») – сход на 9-м круге (поломка тормозов)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – сход на 7-м круге (авария)

16. Карлос Сайнс («Макларен») – сход на 7-м круге (авария)

17. Николас Латифи («Уильямс») – сход на 7-м круге (авария)

18. Кевин Магнуссен («Хаас») – сход на 7-м круге (авария)

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») – сход на 1-м круге (авария)

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сход на 1-м круге (авария)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Плющенко выступил против запрета на четверные прыжки в короткой программе у женщинRolls-Royce Ghost 2021 Призрак с которым хочется подружитьсяРядом с отелем в китайском городе Чжухай произошел взрыв газаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»
Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в общем зачете до 55 очков
Победа в одной гонке с лучшим кругом приносит 26.
13.09.2020 19:09
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне. Квят – седьмой
Гонку на автодроме «Муджелло» дважды приостанавливали.
13.09.2020 18:40
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Даниил Квят: Завтра мы стартуем с 12-го места, и оттуда можно будет бороться
Гонка первого в истории Гран-при Тосканы состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 16:10 по московскому времени.
12.09.2020 22:50
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Перес общался с руководителем команды «Ред Булл» Хорнером
У мексиканца пока нет контракта на следующий сезон Формулы-1.
12.09.2020 20:27
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят - 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации девятого этапа «Формула-1».
12.09.2020 17:20
Формула-1
Боттас выиграл вторую практику «Гран-при Тосканы», Квят - 15-й
В Италии стартовал девятый этап сезона «Формулы-1».
11.09.2020 18:14
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Боттас выиграл первую практику Гран-при Тосканы, Квят показал седьмой результат
Гонка на автодроме «Муджелло» состоится в воскресенье 13 сентября.
11.09.2020 13:54
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Льюис Хэмилтон: Переход в «Астон Мартин» идеальный вариант для Феттеля
Немецкий пилот проводит в «Феррари» последний сезон, а в следующем году сменит команду.
11.09.2020 09:30
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Руководитель «Феррари»: Мы достигли дна
В ближайшие выходные состоится девятый этап сезона «Формулы-1».
10.09.2020 13:17
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Себастьян Феттель: Горжусь тем, что в 2021 году стану пилотом «Астон Мартин»
Контракт немца с «Феррари» заканчивается в этом году.
10.09.2020 11:43
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика