Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне. Квят – седьмой

В итальянской Скарперии-э-Сан-Пьеро завершился первый в истории Формулы-1 Гран-при Тосканы. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Второй место занял напарник британца по команде Валттери Боттас. Финн отстал от шестикратного чемпиона мира на 4,880 секунды по итогам 59 кругов.
Третье место занял Александер Албон из команды «Ред Булл» (+8,064). Для 23-летнего гонщика из Таиланда – это лучший результат в карьере. Албон дебютировал в Формуле-1 в прошлом году.
Даниил Квят показал свой лучший результат в сезоне. Российский гонщик «Альфа Таури» финишировал седьмым с отставанием в 21,756 от Хэмилтона и набрал шесть очков.
Гонка останавливали дважды. В первом случае из-за масштабного столкновения нескольких машин на старте на старте после восьми кругов под желтыми флагами, а затем за 13 кругов до финиша из-за серьезной аварии канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.
Лучший круг в гонке показал Хэмилтон (1:18,833 на 58-м), заработав дополнительное очко к 25 положенным за победу.
До финиша добрались лишь 12 человек.
Следующий этап Гран-при России пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.
Формула-1
9-й этап
Гран-при Тосканы
Скарперии-э-Сан-Пьеро (Италия). Автодром «Муджелло»
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 59 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») – +4.880
3. Александер Албон («Ред Булл») – +8.064
4. Даниэль Риккардо («Рено») – +10.417
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +15.650
6. Ландо Норрис («Макларен») – +18.883
7. Даниил Квят («Альфа Таури») – +21.756
8. Шарль Леклер («Феррари») – +28.345
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +29.770
10. Себастьян Феттель («Феррари») – +29.983
11. Джордж Расселл («Уильямс») – +32.404
12. Ромен Грожан («Хаас») – +42.036
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – сход на 44 круге (прокол)
14. Эстебан Окон («Рено») – сход на 9-м круге (поломка тормозов)
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – сход на 7-м круге (авария)
16. Карлос Сайнс («Макларен») – сход на 7-м круге (авария)
17. Николас Латифи («Уильямс») – сход на 7-м круге (авария)
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – сход на 7-м круге (авария)
19. Пьер Гасли («Альфа Таури») – сход на 1-м круге (авария)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сход на 1-м круге (авария)