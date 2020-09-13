Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне. Квят – седьмой

В итальянской Скарперии-э-Сан-Пьеро завершился первый в истории Формулы-1 Гран-при Тосканы. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второй место занял напарник британца по команде Валттери Боттас. Финн отстал от шестикратного чемпиона мира на 4,880 секунды по итогам 59 кругов.

Третье место занял Александер Албон из команды «Ред Булл» (+8,064). Для 23-летнего гонщика из Таиланда – это лучший результат в карьере. Албон дебютировал в Формуле-1 в прошлом году.

Даниил Квят показал свой лучший результат в сезоне. Российский гонщик «Альфа Таури» финишировал седьмым с отставанием в 21,756 от Хэмилтона и набрал шесть очков.

Гонка останавливали дважды. В первом случае из-за масштабного столкновения нескольких машин на старте на старте после восьми кругов под желтыми флагами, а затем за 13 кругов до финиша из-за серьезной аварии канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.