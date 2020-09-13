Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в общем зачете до 55 очков

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне.

По итогам девяти этапов британец увеличил свой перевес над ближайшим преследователем и напарником по команде финном Валттери Боттасом до 55 очков.

Занимающий третье место в общем зачете Макс Ферстаппен («Ред Булл») теперь и вовсе уступает Хэмилтону 80 очков. В двух последних гонках, которые состоялись в Италии, голландец не набрал ни одного очка, дважды подряд не сумев финишировать.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» находится на 14-м месте общего зачету, имея 10 очков. На Гран-при Тоскане Квят показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, финишировав седьмым.

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