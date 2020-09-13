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13 сентября 19:09
автор: Виктор Шарафудинов

Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в общем зачете до 55 очков

Победа в одной гонке с лучшим кругом приносит 26.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне.

По итогам девяти этапов британец увеличил свой перевес над ближайшим преследователем и напарником по команде финном Валттери Боттасом до 55 очков.

Занимающий третье место в общем зачете Макс Ферстаппен («Ред Булл») теперь и вовсе уступает Хэмилтону 80 очков. В двух последних гонках, которые состоялись в Италии, голландец не набрал ни одного очка, дважды подряд не сумев финишировать.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» находится на 14-м месте общего зачету, имея 10 очков. На Гран-при Тоскане Квят показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, финишировав седьмым.

Формула-1

Общий зачет после девяти этапов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 190 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес) – 135

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 110

4. Ландо Норрис («Макларен») – 65

5. Александер Албон («Ред Булл») – 63

6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 57

7. Даниэль Риккардо («Рено») – 57

8. Шарль Леклер («Феррари») – 53

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 44

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 43..

14. Даниил Квят («Альфа Таури») – 10…

Кубок конструкторов

1. Мерседес – 325 очков

2. Ред Булл – 173

3. Макларен – 106

4. Рейсинг Пойнт – 92 (команда оштрафована на 15 очков)

5. Рено – 83

6. Феррари – 66

7. Альфа Таури – 53…

источник: «Советский спорт»
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