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14 сентября 00:53
автор: Виктор Шарафудинов

Оксана Косаченко: Надеюсь, что до конца сезона в Даниила Квята будут верить

На Гран-при Тосканы российский гонщик «Альфа Таури» финишировал седьмым, показав свой лучший результат в сезоне.

Гоночный эксперт Оксана Косаченко поделилась впечатлениями от выступления Даниила Квята на Гран-при Тосканы.

Российский гонщик финишировал на седьмом месте, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне.

«Невероятная радость – шесть очков за одну гонку. Надеюсь, что до конца сезона в Даниила будут верить», – отметила Косаченко в интервью для News.ru

Выиграл Гран-при Тосканы Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», одержав 90-ю победу в своей карьере в Ф1. Следующий десятый этап чемпионата мира пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.

Напарник Квята по команде француз Пьер Гасли сошел из-за аварии на первом круге.

источник: News.ru
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Оксана Косаченко: Надеюсь, что до конца сезона в Даниила Квята будут верить
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