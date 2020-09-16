ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 сентября 14:46
автор: Юрий Нечаев

Квят - о седьмом месте на «Гран-при Тосканы»: Я положительно оцениваю данный результат

Россиянин занимает 14-е место в зачете пилотов.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при Тосканы».

«Я положительно оцениваю данный результат. Повезло, что избежали неприятностей на трассе. Надеялся, что будет больше сенсаций, но этого не случилось. Это была сложная гонка. Хорошо, отобрали очки у «Феррари» и выполнили главную задачу», — цитирует гонщика официальный сайт «Формулы-1».

Напомним, Квят завершил гонку на седьмом месте. Победителем «Гран-при Тосканы» стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Британец упрочил лидерство в общем зачете, опережая ближайшего преследователя на 55 очков.

Квят имеет в своем активе 10 очков и занимает 14-е место в зачете пилотов.

источник: Формула-1
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алёна Леонова прокомментировала возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери ТутберидзеИлья Авербух поздравил Коляду с успешным прокатомСтепанова и Букин будут выступать на Кубке РоссииЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаУтяшева объяснила, почему больше не общается с КабаевойВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Квят - о седьмом месте на «Гран-при Тосканы»: Я положительно оцениваю данный результат
Россиянин занимает 14-е место в зачете пилотов.
16.09.2020 14:46
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
В понедельник пройдет общее собрание клубов РПЛ
Квят опубликовал фото с Макгрегором: Отличный парень и отличный боец
Ирландец завершил карьеру в июне этого года.
16.09.2020 12:55
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Росс Браун: «Феррари» нужен четкий план, а не революция
«Скудерия» занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов после девяти этапов.
15.09.2020 17:12
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Оксана Косаченко: Надеюсь, что до конца сезона в Даниила Квята будут верить
На Гран-при Тосканы российский гонщик «Альфа Таури» финишировал седьмым, показав свой лучший результат в сезоне.
14.09.2020 00:53
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в общем зачете до 55 очков
Победа в одной гонке с лучшим кругом приносит 26.
13.09.2020 19:09
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне. Квят – седьмой
Гонку на автодроме «Муджелло» дважды приостанавливали.
13.09.2020 18:40
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Даниил Квят: Завтра мы стартуем с 12-го места, и оттуда можно будет бороться
Гонка первого в истории Гран-при Тосканы состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 16:10 по московскому времени.
12.09.2020 22:50
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Перес общался с руководителем команды «Ред Булл» Хорнером
У мексиканца пока нет контракта на следующий сезон Формулы-1.
12.09.2020 20:27
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят - 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации девятого этапа «Формула-1».
12.09.2020 17:20
Формула-1
Боттас выиграл вторую практику «Гран-при Тосканы», Квят - 15-й
В Италии стартовал девятый этап сезона «Формулы-1».
11.09.2020 18:14
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика