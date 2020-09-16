Квят - о седьмом месте на «Гран-при Тосканы»: Я положительно оцениваю данный результат

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги «Гран-при Тосканы».

«Я положительно оцениваю данный результат. Повезло, что избежали неприятностей на трассе. Надеялся, что будет больше сенсаций, но этого не случилось. Это была сложная гонка. Хорошо, отобрали очки у «Феррари» и выполнили главную задачу», — цитирует гонщика официальный сайт «Формулы-1».

Напомним, Квят завершил гонку на седьмом месте. Победителем «Гран-при Тосканы» стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Британец упрочил лидерство в общем зачете, опережая ближайшего преследователя на 55 очков.

Квят имеет в своем активе 10 очков и занимает 14-е место в зачете пилотов.