ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 сентября 18:13
автор: Юрий Нечаев

Даниил Квят: Надеюсь, зрители получат удовольствие от «Гран-при России»

Этап «Формулы-1» в Сочи пройдет с 25 по 27 сентября.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при России».

«Это отлично — иметь домашнюю гонку. Приятно побывать там, где живут твои соотечественники. Конечно, я с нетерпением жду выходных. В Муджелло на трибуны допустили некоторое количество болельщиков, и, я надеюсь, в Сочи их будет еще больше. Конечно, очень важно обеспечить всем безопасность. Надеюсь, зрители получат удовольствие от шоу», — приводит слова Квята официальный сайт «Альфа Таури».

Напомним, после девяти проведенных этапов российский пилот набрал 10 очков и занимает 14-е место в общем зачете.

Уверенное лидерство захватил Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Британец одержал шесть побед, набрал 190 очков и опережает ближайшего преследователя на 55 очков.

источник: «Альфа Таури»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова о прокате Щербаковой: «На связь музыки и композиции в ее программе я должна еще раз-два посмотреть»Президент Трамп отключит TikTok и WeChat для новых пользователей из США в воскресеньеМария Сотскова обратилась к своим болельщикам после новости о её дисквалификации на 10 лет"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Даниил Квят: Надеюсь, зрители получат удовольствие от «Гран-при России»
Этап «Формулы-1» в Сочи пройдет с 25 по 27 сентября.
21.09.2020 18:13
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Квят - о седьмом месте на «Гран-при Тосканы»: Я положительно оцениваю данный результат
Россиянин занимает 14-е место в зачете пилотов.
16.09.2020 14:46
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Квят опубликовал фото с Макгрегором: Отличный парень и отличный боец
Ирландец завершил карьеру в июне этого года.
16.09.2020 12:55
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Росс Браун: «Феррари» нужен четкий план, а не революция
«Скудерия» занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов после девяти этапов.
15.09.2020 17:12
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Оксана Косаченко: Надеюсь, что до конца сезона в Даниила Квята будут верить
На Гран-при Тосканы российский гонщик «Альфа Таури» финишировал седьмым, показав свой лучший результат в сезоне.
14.09.2020 00:53
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в общем зачете до 55 очков
Победа в одной гонке с лучшим кругом приносит 26.
13.09.2020 19:09
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне. Квят – седьмой
Гонку на автодроме «Муджелло» дважды приостанавливали.
13.09.2020 18:40
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Даниил Квят: Завтра мы стартуем с 12-го места, и оттуда можно будет бороться
Гонка первого в истории Гран-при Тосканы состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 16:10 по московскому времени.
12.09.2020 22:50
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Перес общался с руководителем команды «Ред Булл» Хорнером
У мексиканца пока нет контракта на следующий сезон Формулы-1.
12.09.2020 20:27
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят - 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации девятого этапа «Формула-1».
12.09.2020 17:20
Формула-1
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика