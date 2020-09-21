Даниил Квят: Надеюсь, зрители получат удовольствие от «Гран-при России»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при России».

«Это отлично — иметь домашнюю гонку. Приятно побывать там, где живут твои соотечественники. Конечно, я с нетерпением жду выходных. В Муджелло на трибуны допустили некоторое количество болельщиков, и, я надеюсь, в Сочи их будет еще больше. Конечно, очень важно обеспечить всем безопасность. Надеюсь, зрители получат удовольствие от шоу», — приводит слова Квята официальный сайт «Альфа Таури».

Напомним, после девяти проведенных этапов российский пилот набрал 10 очков и занимает 14-е место в общем зачете.

Уверенное лидерство захватил Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Британец одержал шесть побед, набрал 190 очков и опережает ближайшего преследователя на 55 очков.