Боттас выиграл вторую свободную практику в Сочи, Квят – 13-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшим результат в рамках второй свободной практики Гран-при России.

На второй позиции расположился его партнер по команде – британец Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Даниэль Риккардо из «Рено».

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 13-й позиции, а его партнер – Пьер Гасли расположился на 11 строчке.

Добавим, что 26 сентября в Сочи пройдут третья свободная практика и квалификация Гран-при России.

CLASSIFICATION - END OF FP2@ValtteriBottas finishes 🔝 of both of Friday's practice sessions@danielricciardo completes a promising day with a strong P3 💪#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/ugsj3Q1HNI