Шумахер общается глазами и не разговаривает

Элизабетта Грегорачи, бывшая жена экс-руководителя команд Ф1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, в интервью для телекомпании Mediaset рассказала о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

«Он не разговаривает, общается только глазами, – заявила Грегорачи. – К нему пускают лишь троих человек, только они могут увидеть Шумахера. Я знаю, о чем говорю. Они переехали в Испанию, и его жена превратила дом в больницу. Машина, которая управляется движением глаз, – его единственный способ общения. Только так можно понять, в сознании ли Михаэль».

В декабре 2013 года семикратный чемпион мира получил травму головы, катаясь на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Шумахеру были сделаны две нейрохирургические операции, после чего он провел несколько месяцев в искусственной коме.

Семья бывшего немецкого автогонщика и его друзья тщательно скрывает информацию о состоянии здоровья Михаэля после травмы.