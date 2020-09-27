Даниил Квят: Отличная гонка, я доволен и счастлив

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят высказался после окончания гонки Гран-при России, прошедшей на автодроме в Сочи.

«Отличная гонка, я доволен и счастлив. Нам удалось заставить отлично работать шины. У нас были быстрые круги в начале гонки, я очень рад.

Погода? Я сбросил пару килограммов за выходные, может быть, даже за эту гонку. Было очень жарко. Но это даже хорошо, я люблю работать.

Мы были быстрее Окона, но они хорошо защищались на прямых, чуть-чуть не получилось обогнать. Заработали хорошие очки для команды», – приводит слова россиянина «Матч ТВ».