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27 сентября 17:14
автор: Виктор Шарафудинов

Оксана Косаченко: Вижу прогресс «Альфа Таури» и прогресс в отношениях Квята и команды

Российский пилот финишировал восьмым на Гран-при России, заработав четыре очка.

Эксперт Формулы-1 Оксана Косаченко подвела итоги десятого этапа сезона в Сочи.

Во второй раз в карьере Гран-при России выиграл финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал на восьмом месте.

«Хотелось бы поздравить Даню Квята, выбрана отличная тактика, – рассказала Косаченко в интервью для News.ru – Чисто психологически очень приятно видеть, когда спортсмен борется за третью позицию, хотя мы все понимаем итоговый результат. Здорово, что он пытался бороться за седьмое место, хотя это было довольно сложно. Мы прекрасно понимаем, что это не борьба за подиум, но это борьба за важные для него очки. Я вижу прогресс команды и прогресс в отношениях – было заметно максимальное взаимопонимание.

То, что гонку выиграли пилоты «Мерседеса» – это все понимали. Второй раз на пьедестал поднимается Валттери. Не удивило, что Льюис Хэмилтон стал третьим – причина заключается в примененном штрафе. Еще два балла, и он пропустит гонку. Но даже это не сильно повлияет на чемпионат, откровенно говоря. Но в любом случае, все, что касается прошедшей гонки могу сказать так: она мне понравилась.

Здорово, что к нам возвращается нормальный этап жизни. Но немного напрягает отсутствие соблюдений правил безопасности. Если посмотреть на всех постах в социальных сетях, то все практически сидят друг на друге, никаких масок нет. Безусловно, зрители, которые приехали, не являются полностью протестированными. Не очень понимаю, почему везде и всюду ограничения, которые не соблюдают. Небольшая халатность во всем этом присутствует».

источник: News.ru
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