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04 октября 08:57
автор: Юрий Нечаев

Ромен Грожан: В России я себя чувствовал не очень комфортно, так как там необязательно носить маски

Гран-при России прошел с 25 по 27 сентября.

Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан признался, что чувствовал себя некомфортно во время Гран-при России из-за недостаточных, по его мнению, мер по борьбе с коронавирусом.

«В России необязательно носить маску. Официанты носили маски, но они не закрывали их носы. В отеле было много фанатов, людей не из пузыря «Формулы-1». Я себя чувствовал не очень комфортно. Я не хочу заразиться, потому что из-за этого мне не разрешат участвовать в гонках. Я недоволен мерами безопасности в отеле», - цитирует Грожана Motorsport.com.

Напомним, гонка Гран-при России на автодроме в Сочи состоялась 27 сентября. Первым к финишу пришел пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Грожан завершил гонку на 17-й позиции.

источник: Motorsport.com
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Ромен Грожан: В России я себя чувствовал не очень комфортно, так как там необязательно носить маски
Гран-при России прошел с 25 по 27 сентября.
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