Первая практика Гран-при Айфеля отменена из-за плохих погодных условий

Первая практика Гран-при Айфеля не состоится из-за плохих погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Unfortunately, we won't be running during FP1 💔



We know it's frustrating - we want to see cars on track just as much as all of you! We sincerely thank you for your patience and understanding during this session#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/3J9oO1i1AN