Хюлькенберг заменил Стролла на Гран-при Айфеля и занял последнее место в квалификации

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» приняла решение заменить одного из своих гонщиков на Гран-при Айфеля.

Канадец Лэнс Стролл так и не выехал на трассу автодром «Нюрбургринг» во время сегодняшней свободной практике, а в квалификации его заменил резервный пилот немец Нико Хюлькенберг.

Официальная причина – плохое самочувствие Стролла.

В первом сегменте квалификации Хюлькенберг показал худший 20-й результат (1:28,021), уступив 1,702 секунды показавшему лучшее время Максу Ферстаппену («Ред Булл»). Также во второй сегмент не прошли Ромен Грожан («Хаас»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»), а также Кими Райкконен («Альфа Ромео»).

Ранее по ходу нынешнего сезона Хюлькенберг заменял на двух этапах в Великобритании другого пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, когда мексиканец болел коронавирусом.