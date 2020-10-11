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11 октября 10:50
автор: Юрий Нечаев

Руководитель «Рейсинг Пойнт»: Коронавируса у Стролла нет

Сегодня состоится гонка Гран-при Айфеля.

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал о самочувствии пилота команды Лэнса Стролла.

Из-за проблем со здоровьем канадец пропускает Гран-при Айфеля. Его место за рулем болида занял Нико Хюлькенберг.

«Лэнсу нездоровилось еще на Гран-при России. Он сдал три или четыре теста на коронавирус, все они были отрицательными. Симптомов коронавируса у Лэнса тоже нет, у него просто недомогание. К тому же, в ночь с пятницы на субботу у него заболел живот. Возможно, у него пищевое отравление или желудочная инфекция», - цитирует Зафнауэра Racefans.

В текущем сезоне Стролл набрал 57 очков и занимает восьмое место в зачете пилотов.

Гонка Гран-при Айфеля на автодроме «Нюрбургринг» состоится сегодня, 11 октября. Начало в 15:00 мск.

источник: RaceFans
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