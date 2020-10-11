ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 17:17
автор: Виктор Шарафудинов

Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в личном зачете до 69 очков

Британец выиграл Гран-при Айфеля, а финн сошел на 20-м круге из-за проблем с двигателем.

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон увеличил свой перевес над ближайшим преследователем в личном зачете до 69 очков.

После победы в немецком Нюрбурге на Гран-при Айфеля у Хэмилтона 230 очков. Его напарник по команде Валттери Боттас сошел с дистанции на 20-м круге, а потому у финна, который 27 сентября выиграл Гран-при России, осталось 161 очко.

Третье место занимает Макс Ферстаппен. У голландского гонщика команды «Ред Булла» после финиша в Нюрбурге на втором месте 147 очков.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который в Германии свою копилку не пополнил, финишировав 15-м, находится на 14-й позиции с 14 очками.

Следующая гонка Гран-при Португалии состоится 25 октября.

Формула-1

Личный зачет после 11 этапов

1. Льюис Хэмитлон («Мерседес) – 230 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес) – 161

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 147

4. Даниэль Риккардо («Рено») – 78

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 68

6. Ландо Норрис («Макларен») – 68

7. Александер Албон («Ред Булл») – 64

8. Шарль Леклер («Феррари) – 63

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 57

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 53

11. Карлос Сайнс («Макларен») – 51

12. Эстебан Окон («Рено») – 36

13. Себастьян Феттель («Феррари») – 17

14. Даниил Квят («Альфа Таури») – 14…

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Как выгодней сдать машину в трейд-ин или продать самостоятельно?Камила Валиева осталась довольна своим прокатом короткой программы на московском этапе Кубка РоссииЯрославский «Локомотив» одержал вторую победу над московским "Динамо" в сезоне КХЛТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика