Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в личном зачете до 69 очков

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон увеличил свой перевес над ближайшим преследователем в личном зачете до 69 очков.

После победы в немецком Нюрбурге на Гран-при Айфеля у Хэмилтона 230 очков. Его напарник по команде Валттери Боттас сошел с дистанции на 20-м круге, а потому у финна, который 27 сентября выиграл Гран-при России, осталось 161 очко.

Третье место занимает Макс Ферстаппен. У голландского гонщика команды «Ред Булла» после финиша в Нюрбурге на втором месте 147 очков.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который в Германии свою копилку не пополнил, финишировав 15-м, находится на 14-й позиции с 14 очками.

Следующая гонка Гран-при Португалии состоится 25 октября.