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11 октября 19:45
автор: Виктор Шарафудинов

Даниил Квят: Моя гонка была испорчена после столкновения с Албоном

Российский пилот «Альфа Таури» прокомментировал свое выступление на Гран-при Айфеля.

Даниил Квят завершил гонку в немецком Нюрбурге на 15-м месте, не набрав очков. Причиной такого результата во многом стало столкновение с гонщиком команды «Ред Булл» Александром Албоном, в результате которого на болиде россиянина оказалось сломанным переднее антикрыло.

«Не самое лучшее мое выступление, – цитирует комментарий Квята пресс-служба «Альфа Таури». – Моя гонка была по большей части испорчена после того момента, как я столкнулся с Албоном. Я не знаю, что он хотел сделать, но в результате я лишился переднего крыла, и дно машины сильно пострадало. Как и тормоза. Я потерял много времени, заезжая в боксы, а на пит-стопе крыло долго меняли, и после этого я мало что мог сделать. Машине не хватало прижимной силы, поэтому я испытывал проблемы до конца гонки. Я просто надеялся на дождь или что-нибудь такое, чтобы догнать соперников, но ничего такого не произошло.

Жаль, потому что до того инцидента с Албоном все выглядело так, как будто это могла быть очень хорошая гонка для меня. Думаю, сегодня мы могли бы хорошо выступить».

Квят в общем зачете занимает 14-е место, набрав в 11 гонках 14 очков.

Выиграл Гран-при Айфеля лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».

источник: «Альфа Таури»
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