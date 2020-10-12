Источник: Цунода в следующем году заменит Квята в «Альфа Таури»

F1 Insider рассказал о планах на следующий сезон команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Ранее советник гоночной программы австрийского концерна Хельмут Марко в одном из своих интервью отметил, что есть определенность по поводу трех из четырех пилотов, которые в следующем сезоне будут выступать за «Ред Булл» и «Альфа Таури», дочернюю команду «красных быков».

По сведениям источника, голландец Макс Ферстаппен останется первым номером «Ред Булла», а вот будущее его напарника Александера Албона находится под вопросом. Тайца может заменить либо немец Нико Хюлькенберг, либо мексиканец Серхио Перес, который после завершения нынешнего сезона покинет «Рейсинг Пойнт».

Что касается «Альфа Таури», то подтверждено место француза Пьера Гасли на следующий год, а вот россиянин Даниил Квят, похоже, останется без контракта. Его заменит японец Юки Цунода, который в нынешнем сезоне выступает в Формуле-2.

Гасли в нынешнем сезоне выиграл Гран-при Италии и набрал 53 очка в 11 гонках. У Квята 14 очков. Его лучший результат – седьмое место на Гран-при Тосканы.