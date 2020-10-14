«Ред Булл» рассчитывает побороться за чемпионский титул в следующем сезоне

«Ред Булл» в следующем сезоне надеется составить конкуренцию «Марседесу» в борьбе за чемпионский титул.

Об этом заявил советник команды Хельмут Марко.

«Мы оптимизируем болид и будем атаковать с первой гонки. Мы намерены по-настоящему побороться за чемпионский титул в следующем году», — цитирует Марко Motorsport-Total.

Добавим, что в текущем сезоне в зачете пилотов уверенно лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Алекс Албон занимают третье и седьмое места соответственно.

В Кубке конструкторов австрийская команда расположилась на второй позиции, отставая от «Мерседеса» на 180 очков.