Россиянин Мазепин может стать пилотом команды «Хаас» в следующем сезоне

Россиянин Никита Мазепин близок к тому, чтобы в следующем году стать пилотом команды «Формулы-1» «Хаас».

По информации портала Motorsport.com, переговоры находятся на заключительной стадии. Сообщается, что россиянин подпишет контракт на два года, а его партнером по команде станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Добавим, что в текущем сезоне «Формулы-2» Мазепин в зачете пилотов делит пятое-шестое места с соотечественником Робертом Шварцманом.

«Хаас» в Кубке конструкторов занимает предпоследнее, девятое место с тремя очками.