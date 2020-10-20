Руководитель «Ред Булла» Хорнер поделился секретами успеха

Red Bull TV выпустил документальный фильм «Red Bull Basement Sessions: Истории Успеха», в котором известные личности поделились историями своего успеха и трудностями, с которыми им пришлось столкнуться на своем пути.

Одним из героев шоу стал руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Как сообщает «Профиль», менеджер и бывший гонщик рассказал о том, как его команде удается оставаться одной из сильнейших в спорте, и какая роль отведена современным технологиям. Хорнер также сообщил зрителям, что, по его мнению, отличает «Ред Булл» от других команд чемпионата:

«Мы своего рода нонконформисты. Мы включаем в гараже музыку на полную громкость, делаем все, чтобы люди наслаждались своей работой. Дело не в машинах или стенах, дело в людях, их мозгах и в том, как они взаимодействуют».

«Ред Булл» четыре раза подряд выигрывал Кубок конструкторов с 2010 по 2013 годы, а немецкий пилот «красных быков» Себастьян Феттель раз за разом становился чемпионом мира.